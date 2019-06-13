На Украине объяснили, к чему приедет улучшение отношений с Россией

Улучшение отношений Украины и России поможет Киеву в разрешении внутригосударственного конфликта, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, переговоры с Россией приведут к установлению мира и снижению тарифов на Украине, передает телеканал NewsOne.

«Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?», «Как сделать жизнь людей дешевле?», – сказал Шуфрич.

Парламентарий подчеркнул, что его партия «Оппозиционная платформа – За Жизнь» открыто призывает к диалогу с Россией и не боится говорить на эту тему.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Украины чувствует себя свободным от ограничений и сможет двигаться по пути восстановления отношений с Россией.