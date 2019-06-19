Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию двум участницам Pussy Riot

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд в республику участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, сообщила глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова.

Запись беседы есть в распоряжении портала «Медиазона». Четыре белорусских журналиста также сказали, что голос на записи очень похож на голос Кочановой.

«Мы мониторим тут всю ситуацию, и Александр Григорьевич (Лукашенко», президент наш, узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот, вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. ... Мы увидели из средств массовой информации, увидел наш президент, говорит: «Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов». Все, нет вопросов, значит, я вам звоню», – сказала Кочанова в разговоре с Курачевой.

Участница Pussy Riot напомнила, что в аэропорту Минска ей и Никульшиной в загранпаспорта поставили штампы о запрете на въезд, однако глава администрации президента заверила ее, что этот вопрос будет решен и задача уже поставлена. «Знаете, как всегда, где-то перетрудились наши органы», – добавила она.

Снятие запрета на въезд также подтвердил РИА «Новости» начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун. «МВД пересмотрело решение, сегодня снят запрет на въезд и пребывание участниц этой группы на территории Республики Беларусь», – сказал Бегун.

При этом он не стал уточнять причины, по которым изначально запрет вводился.

В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что пограничные органы исполняют законодательство о государственной границе и действуют в соответствии с ним. «Если в момент пересечения государственной границы Беларуси сведений о запрете им (представительницам Pussy Riot во въезде) не будет, если у них есть основания для пересечения границы, то они будут пропущены в установленном порядке. Ошибки быть не может», – сказал он.

В понедельник при пересечении госграницы Белоруссии в национальном аэропорту двумя участницами группы Pussy Riot оказалось, что они находятся в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, они были оформлены представителями погранорганов «в соответствующем порядке» во время транзитного рейса в Киев и смогли далее проследовать по своему маршруту.

Запрет касался Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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