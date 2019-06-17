Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

Двум участницам группы Pussy Riot запретили въезжать в Белоруссию, сообщил официальный представитель погранкомитета республики Антон Бычковский.

В понедельник утром информация о запрете на въезд появилась в аккаунтах панк-рок группы Pussy Riot в социальных сетях, пишет «Sputnik Беларусь».

По словам Бычковского, обеих россиянок выявили при оформлении транзитного рейса на Киев. Их оформили согласно закону «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Белоруссии», который регламентирует порядок запрета на въезд в страну.

«В связи с тем, что им запрещен въезд на территорию Беларуси компетентными органами, в паспорта были проставлены соответствующие отметки», – сказал Бычковский.

Он отметил, что обе участницы группы отправились по месту назначения без дальнейших проблем.

В Белоруссию запретили въезжать Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, которая выбегала на поле во время финала чемпионата мира по футболу в 2018 году. При этом не указано, по каким причинам они попали в базу лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.

Ранее стало известно, что участницы скандальной группы Pussy Riot попали в мультсериал «Симпсоны».