Pussy Riot попали в мультсериал «Симпсоны»

Скандальная группа Pussy Riot появилась в мультсериале «Симпсоны», об этом сообщил представитель коллектива Петр Верзилов.

«А вот и мегабомба и супермечта. Вышла серия «Симпсонов», где героини эпизода в образе Pussy Riot», – написал Верзилов в своем Twitter.

А вот и мегабомба и супермечта. Вышла серия СИМПСОНОВ где героини эпизода в образе Pussy Riot.



Барт подружился с 6-классницами, которые создали группу Bossy Riot и они вместе устраивают акции по всему городу.



Это отрывок пока - ищите полный эпизод! https://t.co/7R3WC9a4m2 pic.twitter.com/iPknf1HqHi — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 26 марта 2019 г.

По его словам, в сюжете герой мультсериала Барт подружился с шестиклассницами, создавшими Bossy Riot. Они вместе начинают проводить акции по городу Спрингфилд, как и их прототипы, героини носят на голове цветные балаклавы.

В одном из эпизодов серии девочки заливают розовой краской кабинет директора, требуя разрешения на ношение сандалий.