У Boeing захотели купить 200 самолетов 737 MAX

Международный авиационный холдинг International Airlines Group выразил желание купить 200 самолетов 737 MAX, сообщает Boeing.

Соглашение о намерении подписано в Ле Бурже. Планируемую сделку оценивают в 24 млрд долларов, передает РИА «Новости».

IAG включает в себя British Airways, Iberia и ряд других авиаперевозчиков.

Напомним, авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты в первый день работы международного аэрокосмического салона Ле-Бурже – 2019.

У Boeing начались серьезные проблемы после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии.