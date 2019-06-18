Во ФСИН сказали, куда этапируют Кокорина и Мамаева

Осужденные футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут этапированы в колонию одного из ближайших к Москве регионов, сообщил начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.

«Мы ждем получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию», – передает его слова агентство «Москва».

Он добавил, что пока неизвестно, в одной или разных колониях футболисты будут отбывать наказание.

«Они будут этапированы, как и все остальные осужденные России, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осужденные и железнодорожным транспортом они отправляются», – добавил Мороз.

13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам Мамаеву и Кокорину без изменения.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и детского тренера Протасовицкого к реальным срокам заключения.