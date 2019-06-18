Беглов обсудил вопросы поддержки петербургской промышленности

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил производственную площадку Невского завода, входящую в АО «РЭП Холдинг», в ходе визита обсуждались вопросы поддержки петербургской промышленности.

«Промышленность – фундамент петербургской экономики. И мы будем создавать все условия для развития наших предприятий», – сказал Беглов, сообщается на сайте администрации города.

Он подчеркнул, что Петербург заинтересован в создании высокотехнологичных рабочих мест и распространении опыта ведущих предприятий в подготовке кадров для реального сектора экономики.

Беглов ознакомился с производственными линиями и продукцией предприятия. Отвечая на вопросы сотрудников холдинга, временно исполняющий обязанности губернатора рассказал о том, как городское правительство решает транспортные проблемы, наводит порядок в строительной и дорожной отрасли, организует поставки качественной сельхозпродукции из регионов России, закупает новую коммунальную технику.

Сегодня строительство новых линий метро ведется параллельно с развитием наземного транспорта. В Красногвардейском районе открываются новые ветки скоростного трамвая «Чижик», в планах – строительство трамвайных линий от новой станции метро «Южная» до Колпино и от метро «Улица Дыбенко» до Кудрово. Кроме того, благодаря соглашению с ОАО «РЖД» появятся новые путепроводы и железнодорожные ветки в пригороды. Выстроена система ремонта дорог, которая минимизирует ограничения движения.

Беглов особо отметил, что решению многих актуальных для города задач будет способствовать привлечение в экономику региона «умных» инвестиций и активное участие Санкт-Петербурга в государственных программах.

АО «РЭП Холдинг» – ведущий российский машиностроительный холдинг, разработчик, производитель и поставщик оборудования нового поколения для энергетики, нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка.