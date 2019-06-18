Курс доллара опустился ниже 64 рублей

На Московской бирже курс доллара к рублю снизился на 0,51%, до 63,99 рубля, следует из данных торговой площадки.

Такого уровня курс доллара достиг по состоянию на 16.46 мск. В последний раз доллар опускался ниже 64 рублей 24 апреля, передает ТАСС.

Утром во вторник курс доллара начал снижаться – в самом начале торгов он подешевел до 64,26 рубля.

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