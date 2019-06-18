Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 6 копеек – до 64,26 рубля, курс евро вырос на 9 копеек – до 72,24 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 60,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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