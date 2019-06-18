Пытавшийся повторить трюк Гудини иллюзионист найден мертвым

Иллюзионист из Индии Чанчал Лахири был найден мертвым после исполнения своего трюка, сообщают местные СМИ.

Лахири планировал повторить номер легендарного Гарри Гудини по освобождению от оков из ящика под водой. Его поместили в стеклянный куб, погрузили под воду в реке Ганг, но на поверхность иллюзионист так и не вернулся.

Полиция и спасатели начали поиски Лахири, к операции подключили аквалангистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India. В первый день спасатели не нашли ничего, но на второй день тело фокусника было обнаружено в воде. Тогда же брат Лахири опознал его.

Специалисты отметили, что фокусник допустил несколько грубых ошибок при выполнении трюка. Он одел слишком плотную одежду, которая стесняла его движения в воде, и, вероятно, не позволила выбраться ему на поверхность в условиях сильного течения.

Полиция проводит расследование по факту гибели иллюзиониста.

Лахири уже выполнял подобный фокус в 2013 году, тогда его чуть не избили свои же зрители, которые заметили, что у конструкции дверь открывается слишком легко.