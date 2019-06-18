Мошенничества с купюрами «банка приколов» с русскими надписями начали совершать в Финляндии

Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из «банка приколов», на которых были надписи на русском языке.

«В Лахти расследуется случай, когда мужчина в выходные в одном из отелей пытался расплатиться поддельными купюрами в 200 евро. У него оказалось восемь купюр, которые, по его словам, он приобрел в интернете. На купюрах читаются надписи на русском языке «сувенирная продукция», – сказано в сообщении полиции, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в течение нескольких дней в полицию обратились несколько человек с купюрами в 20 и 50 евро из «банка приколов». Правоохранительные органы напомнили гражданам о наказании за использование фальшивых денег. Так, нарушителю грозит штраф или тюремное заключение до одного года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который с сообщниками обманывал пенсионеров. Злоумышленники уверяли о вводе в обращение новых купюр и меняли сбережения жертв на банкноты «банка приколов».