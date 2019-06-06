Оперативники провели «тихое задержание» в Подмосковье

Сотрудникам правоохранительных органов при задержании подозреваемого в Подмосковье пришлось разговаривать шепотом, так как в той же комнате спал ребенок.

«Только тихо-тихо. Поднимайся. Поднимайся. Поднимайся быстро. Тихо, ребенка не разбуди», – говорят сотрудники правоохранительных органов на видео, предоставленном пресс-службой ГУ МВД России по Московской области, передает «Рен ТВ».

Мужчина и его сообщница подозреваются в обмане пенсионеров. Жертвами аферистов стали как минимум 9 человек.

«Установлено, что злоумышленница под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и сообщала, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предлагала поменять старые банкноты, а взамен отдавала пенсионерам купюры «банка приколов». После обмена женщина спешно покидала квартиры и скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что группа лжеврачей обманула пациентов почти на 1 млрд рублей.