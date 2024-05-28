Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Зурабишвили захотела провести референдум о пути Грузии в Европу
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии и призвала протестующих собрать подписи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Собирайте подписи за референдум, и я назначу его. Выясним, выбираем мы путь в Европу или выбираем Россию. Я с вами, я – это вы», – обратилась она по видеосвязи к митингующим на проспекте Руставели против закона «О прозрачности иностранного влияния».
Чтобы назначить референдум граждане должны собрать 200 тыс. подписей. Зурабишвили сказала, что готова назначить референдум на 26 октября, когда в Грузии пройдут выборы в парламент. Она также обвинила в «предательстве» 84 депутатов, проголосовавших за преодоление ее вето на данный закон.
Ранее парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента Саломе Зурабишвили.