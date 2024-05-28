Зурабишвили захотела провести референдум о пути Грузии в Европу

Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В День независимости на площади Свободы в Тбилиси перед военнослужащими в своем выступлении глава правительства сказал, что за эти годы «Грузия прошла многие испытания, три войны в начале 1990-х, фактически потерю независимости в 2004-2012 годах (период правления экс-президента Михаила Саакашвили), авторитаризм, правление агентуры и четвертую войну (с Россией)».

Напомнив о «временной оккупации» 20 процентов территории Грузии, он отметил, что с 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Грузия прошла через неоднократные попытки потясти ее суверенитет и независимость, особенно в последние 4 года».

«И сегодня Грузия и ее независимость стоят перед сложнейшими вызовами, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Но единство народа и избранной им власти дает возможность сохранять мир в условиях экзистенциальных опасностей и неоднократных предательств, в том числе предательства президента».

Премьер-министр Грузии пообещал «трудом и борьбой обязательно исполнить грузинскую мечту, создав единую и сильную Грузию, которая со своими суверенитетом, достоинством и ценностями займет принадлежащее ей место в единой европейской семье».

«В 2030 году мы будем жить в единой и сильной Грузии вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. В 2030 году единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи», – заявил премьер-министр Грузии.