В России предложили изымать земельные участки за нарушение пожарной безопасности

Минэкономразвития предложило внести изменения в Гражданский и Земельный кодексы и в закон о пожарной безопасности, согласно которым у собственников и арендаторов будут изымать земельные участи в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.

В Минэкономразвития уточнили, что изымать участки за несоблюдение законодательства можно и сейчас, но в ведомстве уверены, что нарушение правил пожарной безопасности следует прописать отдельно, передает «Российская газета».

Так, лишиться земли могут граждане, участки которых заросли сорной растительностью или там накоплено много бытовых отходов.

«Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создает почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований», – уточнили авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

Если данное предложение будет принято, то изымать участки будут по результатам проведения госпроверок соблюдения требований пожарной безопасности. У владельцев будет полгода на устранение нарушений, а в случае неисполнения требований после решения суда изъятый участок продадут с торгов.

Ранее сообщалось, что российских дачников пытаются привлечь к ответственности за нелегально установленные теплицы на участках. Новый налог даже спровоцировал массовые продажи загородных домов и участков.

Газета ВЗГЛЯД писала, как дачникам избежать налога на теплицы.