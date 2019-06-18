В «Алмаз-Антее» рассказали, как создание системы ПВО сдержало США от удара по СССР

Создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдержало США от нанесения удара по советским мирным городам после Великой Отечественной войны, заявил заместитель гендиректора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

«Актуальность этой проблемы была более чем очевидна – в США к тому времени был накоплен целый арсенал атомного оружия и были планы по бомбардировке Москвы и других важных административных центров Советского Союза, которые корректировались с периодичностью в два-три года по мере наращивания потенциала», – сказал Друзин, передает РИА «Новости».

Он предположил, что для руководства Советского Союза создание собственной атомной бомбы или системы ПВО тогда были одинаково важны. По словам Друзина, решение этих задач сдерживало США от атаки.

Друзин добавил, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была неким актом устрашения. «Безусловно. Тогда информацией о бомбардировке японских городов США охотно поделились со Сталиным, чтобы доходчивей объяснить ему, с кем Советский Союз имеет дело. Но даже без этой показательной атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки советская разведка располагала сведениями о планах американцев, которые подтверждали, что для них не существовало каких-либо моральных ограничений. США были готовы запросто нанести удар по советским мирным городам», – сказал Друзин.

Хиросима и Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибло около 214 тыс. человек. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. При этом с военной точки зрения, бомбардировки двух мирных городов не были объяснимы, потому что победа над императорской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

Бомбардировками преследовали, прежде всего, политические цели – продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

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