На Украине собрались конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система (ГТС) Украины при правильном развитии через три года может составить конкуренцию России по транспортировке голубого топлива в Европу.

«Во-первых, у нас разведано 960 млрд кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить. И сегодня технологии бурения уникальные и скоростные. Это говорит о том, что, если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину», – заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.

Кроме того, она призвала строить терминалы СПГ, чтобы обеспечить Украину альтернативным газом и наполнить ГТС.

«Во-вторых, это одесский и николаевский порты. Мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG терминалы (Liquefied Natural Gas или СПГ – сжиженный природный газ), которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины. Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа», – добавила Тимошенко.

Ранее Тимошенко назвала тех, кто создает «искусственное банкротство» газотранспортной системы Украины, и пообещала обратиться с заявлением в государственное бюро расследований.

Между тем «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС из-за того, что компания не успевает рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.