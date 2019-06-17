Тимошенко нашла виновных в банкротстве ГТС Украины

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко назвала тех, кто создает «искусственное банкротство» газотранспортной системы Украины, и пообещала обратиться с заявлением в государственное бюро расследований.

«Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против [премьер-министра Украины Владимира] Гройсмана и [главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея] Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать», – заявила Тимошенко в эфире телеканала Newsone. Ее слова передает РИА «Новости».

Политик заявила, что бывший украинский президент Петр Порошенко вместе с премьером начал процесс «теневой приватизации ГТС». По ее словам, украинскую газотранспортную систему хотят «отдать абсолютно неизвестно каким компаниям».

Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет «знакомиться с ситуацией», Украина может «потерять ГТС».

В середине июня оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.