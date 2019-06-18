Чистая нефть из России начала поступать по «Дружбе» в Германию

В понедельник, 17 июня, чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие нефтеперерабатывающие заводы, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Проблема решена», – сообщил изданию представитель Rosneft Deutschland GmbH, владеющей более 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург), передает ТАСС.

Издание сообщает, что позитивные сигналы получены также от компании Total, владеющей другим НПЗ, который получает российскую нефть по «Дружбе».

Немецкие эксперты исходят из того, что ситуация с поставками нефти по «Дружбе» в Германию будет полностью нормализована в течение нескольких недель.

Ранее вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов говорил, что работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля.