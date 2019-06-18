Саакашвили заявил о гибели украинских военных из-за коррупции

Украинские военнослужащие погибают из-за высокого уровня коррупции в стране, заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

«Из страны каждый год уезжают от двух и больше миллионов людей, отсюда на учебу выезжает самая лучшая молодежь и обратно не возвращается, страна, где крадут у военных – это самая болезненная тема», – сказал он в эфире телеканала Newsone.

«[На Украине] не просто крадут у военных, а из-за этих краж смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история», – приводит его слова РИА «Новости».

Саакашвили призвал посадить в тюрьму экс-президента Украины Петра Порошенко и других причастных к хищениям в оборонной сфере.

Напомним, перед выборами на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг государственного концерна «Укроборонпром».

Газета ВЗГЛЯД писала о крупнейших промышленных потерях Украины за последние годы.