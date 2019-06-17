Поработавшие в Польше украинцы захотели трудоустроиться в других странах ЕС

Около 45% украинцев, которые приезжают на заработки в Польшу, планируют начать работать в других странах Евросоюза, следует из данных социсследования «Работник с Украины: между Польшей и Германией», которое было представлено в Варшаве.

Респондентам задали вопрос, знают ли они, что Германия с 2020 года планирует упростить процедуру трудоустройства представителей третьих стран. 76% участников опроса ответили утвердительно. При этом 44,9% опрошенных украинцев заявили о намерении в ближайшее время начать работать в других странах ЕС. 34% считают своей целью работу в Германии, 13,1% – в Чехии, 7,2% – в Швеции, передает ТАСС.

Причинами возможного переезда из Польши в Германию украинцы называют уровень жизни и высокие заработки.

Большинство приезжающих в Польшу на заработки украинцев – мужчины (60,1%) в возрасте от 26 до 35 лет. Чаще всего они приезжают с запада или из центра Украины. 31,8% из них имеют профессиональное образование, 27,5% – высшее. В Польшу они переезжают из-за низких заработков (79,1%) или отсутствия работы (28,1%) на Украине.

Сейчас на территории Польши проживают более 1,5 млн украинцев. Летом это число сильно возрастает из-за приезда сезонных рабочих.

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