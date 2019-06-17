Песков назвал задачу Бабича в Минэкономразвития

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что бывший посол России в Минске Михаил Бабич на посту замминистра экономического развития будет заниматься развитием интеграционных процессов.

«Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что у Бабича в ведомстве будет много других обязанностей, но во многом он будет заниматься «координацией и организацией самых различных интеграционных процессов».

Бабич был назначен заместителем министра экономического развития России после ухода с должности посла в Белоруссии.

Бабич был заменен в конце апреля на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» на Дмитрия Мезенцева. Российский президент Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.