Экс-посол в Минске Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития России.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», – говорится в распоряжении правительства, передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич был заменен на Дмитрия Мезенцева. Российский президент Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.