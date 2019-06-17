У АЭС «Фукусима» в Японии произошло землетрясение

В понедельник, 17 июня, на северо-востоке основного японского острова Хонсю произошло землетрясение. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, эпицентр подземных толчков находился в префектуре Ибараки на побережье Тихого океана, передает ТАСС.

Очаг залегал на глубине около 80 километров под океанским дном.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Неизвестно и о каких-либо внештатных ситуациях на аварийной АЭС «Фукусима-1», расположенной недалеко от эпицентра.

Подземные толчки ощутили жители соседних префектур Мияги, Тиба и Тотиги.

Напомним, авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 и затопления энергоблоков станции. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.