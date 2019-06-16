Саакашвили объяснил, почему на Украине нет современных зданий

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили объяснил, почему на Украине нет ни одного города с современной архитектурой.

«Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Саакашвили, объясняется это коррупцией. «Здесь (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) коррупционеры-застройщики», – сказал бывший глава Одесской области.

По его словам, на строительство моста в Тбилиси потратили меньше, чем на стеклянный мост в Киеве.

Ранее Саакашвили сравнивал Украину с нигерийским пригородом.

Напомним, экс-президент Грузии собирается участвовать в выборах в Верховную раду.