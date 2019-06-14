Саакашвили счел Украину похожей на нигерийский пригород

Украина похожа на пригород Лагоса, заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Он заявил, что Украина не «должна выглядеть, как субсахарная Африка», но все же «выглядит, как страна третьего мира».

«Вот в Нигерии я видел такую инфраструктуру», – приводит слова Саакашвили «Новое время».

Саакашвили заявил, что Нигерия, самая коррумпированная страна в мире, похожа на Украину.

«Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?» – заявил он.