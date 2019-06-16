Помпео заявил о возможности военного противодействия Ирану

США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тегеран намерен объявить о новых сокращениях своих обязательств, принятых в рамках СВПД по ядерной программе Ирана.

На этой неделе США обвинили Иран в нападении на танкеры, в Оманский залив был направлен ракетный эсминец.