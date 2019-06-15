Следователи установили всех участников драки под Пензой

Следователи установили всех участников массовой драки под Пензой, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что на данный момент «в результате принятых следствием мер установлены все участники конфликта», выясняются «их роли в произошедшем», передает ТАСС.

Сообщается также, что три человека задержаны. В Сети появилось видео их задержания, передает РИА «Новости».

На видео показаны орудия, которыми пользовались участники конфликта, в том числе топор, две биты и предмет, похожий на железную палку. Кроме того, у задержанных изъяли мобильные телефоны.

Принимаются меры к задержанию других фигурантов.

«В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», – сказала Петренко.

Уголовное дело, возбужденное после гибели человека в массовой драке, было передано для расследования в центральный аппарат СК.

Ранее стало известно, что после массовой драки под Пензой в полицию доставили больше 170 человек.