Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Перед тем, как в Оманском заливе были атакованы танкеры, Иран попытался сбить беспилотник США, сообщили американские чиновники.

Иранцы попытались сбить БПЛА MQ-9 ракетой «земля-воздух», но та «пролетела мимо беспилотника и упала в воду». Это произошло «за несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе». Утверждается, что БПЛА следил за иранскими кораблями, которые приближались к танкерам, передает РИА «Новости» ссылкой на CNN.

При этом, по словам источников, шиитские повстанцы-хуситы несколько дней назад сбили американский беспилотник.

Тем временем и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан назвал нападение на танкеры «международной проблемой», по которой требуется выработать «международный консенсус, передает ТАСС.

Он призвал «разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится».

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец. В качестве доказательств Вашингтон предоставил некую видеозапись, на которой надписи и флаги неразличимы. В Иране причастность к атаке на танкеры отвергают.