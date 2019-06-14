Работу систем разбившегося «Суперджета» признали штатной

Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по авиакатастрофе «Суперджета» в Шереметьево показал, что системы и техника самолета в момент аварии сработали штатно. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет. Когда [из-за попадания молнии] отключился автопилот, но при этом система настолько четко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полет. И была возможность либо продолжать полет по заданному маршруту, или находиться в зоне выработки топлива для последующей посадки, но пилот принял именно такое решение [совершить посадку]», – сказал министр, передает ТАСС.

Напомним, документ был опубликован в пятницу, 14 июня. В нем приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, о членах экипажа, обо всех происшествиях, связанных с катастрофой, о результатах законченных к настоящему моменту исследований.

5 мая самолет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.