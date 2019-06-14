Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах

Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.

«Вы, пожалуйста, начните с того, чтобы посмотреть эту программу, а потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вы ее не видели, уважайте вашу профессию, журналистику, которая требует работы с первоисточником. Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» – цитирует Малышеву Rambler News Service.

Ранее с критикой Малышевой выступила телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, передача Малышевой вызвала резкую реакцию у общественных организаций. Так, ассоциация «Аутизм-регионы», посчитавшая недопустимым использование подобной лексики, опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, согласно которому для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.

Программа Малышевой в последнее время все чаще оказывается в центре скандалов. Так, широко обсуждался «танец матки». Ведущая тогда заявила, что такие программы призваны сохранить интерес людей к внутренним органам. Позднее на Малышеву обрушилась критика после заявления о том, что остеопатия в России не является медицинской специальностью.