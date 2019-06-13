В американском F-35 для ВМС нашли серьезные недостатки

В версии нового американского истребителя F-35 для ВМС нашли несколько уязвимостей, пишут СМИ.

Новейший истребитель способен летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defence News.

Если самолет не будет передвигаться подобным образом, он может получить повреждения и утратить малозаметность, уточняет издание.

Проблеме была присвоена первая категория, отметили журналисты со ссылкой на документы, попавшие в редакцию. По этим данным, проблемы связаны с планером, покрытием истребителя и антеннами в хвосте.

Эти недостатки нашли в конце 2011 года, утверждает издание. Тогда у F-35 после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, F-35C получил структурные повреждения.

Глава программы F-35 со стороны Пентагона вице-адмирал Мэт Уинтер пояснил, что правительство не будет целиком устранять недостатки. Он отметил, что проблемы были зафиксированы, когда истребитель работал на пределе возможностей.

В июне сообщалось, что новейший авианосец США оказался несовместим с F-35.