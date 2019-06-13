Недельная инфляция в России осталась нулевой

Из данных Росстата следует, что с начала текущего года потребительские цены увеличились на 2,4%.

При этом на неделе с 4 июня по 10 июня инфляция была нулевой, на этом уровне она держится уже вторую неделю, передает РИА «Новости».

На прошедшую неделю увеличились цены на рис, пшено и сметану (0,3%), гречневую крупу, сыры и мясные консервы (0,2%). При этом снизилась стоимость куриных яиц (2%), сахара-песка (0,7%), свинины (0,2%), мяса кур и подсолнечного масла (0,1%).

На плодоовощную продукцию стоимость снизилась в среднем на 1,2%, в том числе на белокочанную капусту (12,3%) помидоры (10,4%), огурцы (8,8%) и репчатый лук (1,4%). В то же время картофель подорожал на 5,3%, яблоки – на 1,8%, а морковь – на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,3%, на дизельное топливо – остались практически без изменений.

Согласно официальному прогнозу российского правительства по инфляции, в 2019 году она составит 4,3%. Ранее Банк России сообщил, что снизил свой прогноз с 5-5,5% до 4,7-5,2% по состоянию на конец 2019 года, а в первой половине 2020 года ожидается возвращение к 4%.