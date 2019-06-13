Сбербанк объяснился по поводу запросов об источнике доходов

В соответствии с законодательством банк может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств, если будет выявлена подозрительная операция, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств», – приводит сообщение Сбербанка РИА «Новости».

Чтобы подтвердить источник происхождения средств, можно предоставить в банк договор об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации.

Как пояснили в кредитной организации, критерии подозрительных операций определяет Банк России. Пороговые суммы операций не могут раскрываться в силу законодательных требований, отметили в Сбербанке.

Согласно действующему «антиотмывочному» законодательству кредитные организации имеют право определять источник происхождения денежных средств в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что российские банки стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства. Если клиент отказывается объяснять происхождении финансов, его могут лишить доступа к счету.