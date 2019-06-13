Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Латвия намерена подчинить себе «русскую церковь»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр пользуется неоднозначной репутациейФото: mamikinstv/youtube.com
Вслед за Украиной еще одна страна бывшего СССР начала войну против Московского патриархата. Латвия прямо вмешивается в религиозные дела с тем, чтобы уменьшить влияние в стране «русской церкви». Есть подозрение, что происходящее прямо связано со скандалами вокруг действующего главы Латвийской православной церкви. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...

День России - праздник неравнодушных

Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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            Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

            13 июня 2019, 09:30

            Текст: Евгения Шестак

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            Российские банки нашли новую причину, чтобы блокировать счета и вклады. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

            Если клиент отказывается объяснять происхождении финансов, его могут лишить доступа к счету, сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

            Кредитные организации нашли оправдание в «антиотмывочном законе», однако, согласно ему, блокироваться могут только те счета, которые были заподозрены в подозрительных операциях.

            Как рассказали в Сбербанке, они не могут уточнить пороговые суммы и критерии подозрительных операций, но, согласно закону, сотрудники должны проверять все транзакции на суммы более 600 тысяч рублей. Тогда банк может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств.

            Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 подтвердили, что постоянно мониторят операции клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству. 

            При этом в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны российских банков.

            Ранее Росинфинмониторинг предложил законопроект, согласно которому госорганы могут получить право приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам на срок до 10 дней без судебного решения.


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