Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину, чтобы блокировать счета и вклады. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства.

Если клиент отказывается объяснять происхождении финансов, его могут лишить доступа к счету, сообщают «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

Кредитные организации нашли оправдание в «антиотмывочном законе», однако, согласно ему, блокироваться могут только те счета, которые были заподозрены в подозрительных операциях.

Как рассказали в Сбербанке, они не могут уточнить пороговые суммы и критерии подозрительных операций, но, согласно закону, сотрудники должны проверять все транзакции на суммы более 600 тысяч рублей. Тогда банк может обратиться к клиенту за пояснениями о происхождении средств.

Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 подтвердили, что постоянно мониторят операции клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству.

При этом в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны российских банков.

Ранее Росинфинмониторинг предложил законопроект, согласно которому госорганы могут получить право приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам на срок до 10 дней без судебного решения.