Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Московской области в ночь на 14 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным метеорологов, местами в столичном регионе столбики термометров могут опуститься до 1 градуса, говорится на сайте центра.

В основном в области температура воздуха понизится до 5-10 градусов. В самой Москве – до 10 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо разогнать или «привести в чувство» синоптиков из-за неточных прогнозов погоды