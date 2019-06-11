Лукашенко пригрозил разогнать синоптиков из-за прогнозов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо разогнать или «привести в чувство» синоптиков из-за неточных прогнозов погоды.

Лукашенко в ходе согласования местных органов власти затронул тему сельского хозяйства и раскритиковал работу Гидрометцентра, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент отметил, что, по его мнению, организация не справляется со своими обязанностями.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что ориентируется на прогноз погоды от военных, которые «видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов». Президент добавил, что военные синоптики дают «почти на 100% точный прогноз».

Также Лукашенко заявил, что в министерстве здравоохранения нужно навести порядок, чтобы пресечь коррупцию. Президент сменил главу ведомства республики.

«Назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения, президент подчеркнул, что в системе здравоохранения нужно навести порядок, чтобы не допускать коррупционных проявлений», – сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко заявил, что ситуация, когда руководители учреждений и организаций «снизу доверху повязаны взятками», является «позором». При этом такие руководители зарекомендовали себя хорошо, как специалисты, отметил он.

«Ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере – надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция – это не про Белоруссию. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать», – обратился белорусский лидер к новому главе ведомства.

В мае 2018 года Лукашенко уволил министра энергетики Владимира Потупчика «за покровительство семейному бизнесу».