Синоптики рассказали о погоде в Москве

В четверг, 13 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, воздух в Москве прогреется до 18-22 градусов тепла, по области – до 18-23 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба.