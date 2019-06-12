Макрон захотел придать новый импульс диалогу с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон, анонсируя переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, высказался за придание нового импульса стратегическому диалогу с Россией.

«Нам нужна стратегическая дискуссия, поэтому в ближайшее время у меня будет новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным», – сказал он в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Макрон добавил, что этот обмен мнениями с российским коллегой он хотел бы провести не только, как президент Франции, но и как председатель Группы семи, передает ТАСС.

«Европе необходим новый диалог по вопросам доверия и безопасности в отношениях с Россией», – считает французский лидер.

Он признал, что в отношениях России и Европы имеются разногласия, но «мы работаем вместе».

Макрон также напомнил, что Европу и Россию связывает совместная история. «Это великая страна, которая пережила драму вместе с нами. Не надо никогда забывать о том, что им пришлось пережить в годы Второй мировой войны», – заключил он.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил в Twitter, что в заявлении Макрона прослеживается верный посыл.

«Но пока это слова, а действия – это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия», – написал сенатор.

В мае Владимир Путин говорил по телефону с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу смены власти в Киеве.