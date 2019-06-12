В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украины

При президентстве Владимира Зеленского не удастся установить мир в Донбассе, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь: да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Несмотря на колоссальную поддержку, Зеленский не спешит работать над проблемами в стране, заметил Рабинович. «Ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает», – сетует депутат.

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«Да, мы ошиблись еще раз, к сожалению. Ошиблись, правда, не сзади, а впереди, сзади мы правильно проголосовали за Зеленского – это нужно было сделать, нужно было свалить Порошенко», – заключил он.

Накануне Зеленский уволил 15 руководителей администраций регионов Украины.

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