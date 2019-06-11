Зеленский уволил 15 губернаторов

Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил 15 руководителей администраций регионов, об этом сообщил замглавы администрации Руслан Рябошапка.

«Поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», – приводит цитату Рябошапки «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщала в своем Facebook, что президент инициировал снятие с должности всех губернаторов. На 10 июня кабинет министров утвердил снятие 13 глав регионов.

Мендель пояснила, что отбирать кандидатов в губернаторы будут с помощью международных HR-компаний.

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