Трамп засомневался по поводу кандидата на пост главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп сомневается в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.

Сообщается, что эта тема была затронута на прошлой неделе во время мероприятий по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

Президент интересовался у трех лиц их личным мнением о Шанахане и о том, не следует ли подыскать более подходящих кандидатов на должность шефа Пентагона. Среди возможных претендентов на пост руководителя американского военного ведомства называли министра армии Марка Эспера.

Напомним, Шанахан исполняет обязанности главы минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса. В мае в Белом доме сообщали, Трамп собирается выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандальной отставке Мэттиса. Глава Белого дома заявил, что «уволил» его.

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