Трамп выбрал кандидата на пост главы Пентагона

Глава американского государства Дональд Трамп определился с тем, кого выдвинет на должность руководителя Пентагона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Выбор Трампа остановился на действующем и.о. министра обороны США Патрике Шанахане, передает ТАСС.

По словам Сандерс, Шанахан после отставки своего предшественника Джеймса Мэттиса «доказал, что достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство».

Шанахан заявил, что для него это «большая честь». Он обещал, что в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США, «продолжит энергично реализовывать» американскую стратегию нацбезопасности.