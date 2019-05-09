Трамп выбрал кандидата на пост главы Пентагона

Взгляд
9 мая, четверг  |  Последнее обновление — 23:55  |  vz.ru
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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Еврсоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда может быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 году Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Трамп выбрал кандидата на пост главы Пентагона

               9 мая 2019, 23:54
            Фото: Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro/
            US Joint Staff/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

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            Глава американского государства Дональд Трамп определился с тем, кого выдвинет на должность руководителя Пентагона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

            Выбор Трампа остановился на действующем и.о. министра обороны США Патрике Шанахане, передает ТАСС.

            По словам Сандерс, Шанахан после отставки своего предшественника Джеймса Мэттиса «доказал, что достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство».

            Шанахан заявил, что для него это «большая честь». Он обещал, что в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США, «продолжит энергично реализовывать» американскую стратегию нацбезопасности.

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандальной отставке Мэттиса. Глава Белого дома заявил, что «уволил» его.


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