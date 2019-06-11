СК пообещал разобраться с преследованием Голунова

Следственный комитет тщательно изучит материалы службы собственной безопасности МВД в отношении причастных к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные Министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым, в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова», – приводятся ее слова на сайте СК.

Она добавила, что следствие установит обстоятельства задержания Голунова по уголовному делу, и при наличии оснований «будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».

Напомним, в конце прошлой недели Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Дело вызвало серьезный резонанс. В итоге МВД сняло все обвинения с журналиста, журналиста выпустят из-под стражи. Об этом во вторник заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Также он решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух начальников управлений ГУ МВД по Москве. В отношении возбудивших дело против Голунова полицейских ведется разбирательство, они временно отстранены.