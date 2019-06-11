У берегов Крыма заметили дельфина-мутанта

У побережья Крыма в море специалисты заметили афалину с необычной мутацией хвостового плавника, которая называется хвостом сирены.

«В акватории Нового Света зафиксирована особь афалины, имеющая одну лишнюю «лопасть» хвоста. Такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире», – приводит «Российская газета» сообщение АНО «Безмятежное море».

Ведущие наблюдение за морскими млекопитающими специалисты считают, что такой необычный хвост мог сформироваться у дельфина именно благодаря мутации, а не в результате какого-либо повреждения.

«На хвосте нет никаких признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов, он абсолютно чистый», – рассказали специалисты.

По словам зоозащитников, в мире встречались самые разнообразные мутации китообразных, которые были связаны с аномальным развитием позвоночника или черепа, с наличием лишних плавников, а также другими особенностями.

«Однако «хвост сирены», зарегистрированный нами, еще не встречался», – добавили участники проекта.

Они утверждают, что такая аномалия не доставляет афалине серьезных неудобств: дельфин находится в расцвете сил и резвится точно так же, как и другие особи его вида.

Ранее в Севастополе загорелся дельфинарий.