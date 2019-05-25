Дельфинарий загорелся в Севастополе

Пожар в Севастополе уничтожил крышу дельфинария и расположенные рядом магазины; из-за угрозы распространения огня эвакуированы два дельфина, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Пожар произошел в субботу утром, вследствие чего пострадала инфраструктура дельфинария. При этом животные остались невредимы, они находились в воде на глубине, сообщается на сайте МЧС.

Спасателям пришлось эвакуировать двух дельфинов в безопасный бассейн из-за возникшей угрозы распространения огня.

По информации МЧС, возгорание произошло на смежной крыши торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.

«Возгорание удалось потушить. Были задействованы три машины МЧС и более 20 спасателей. Наибольшее повреждение получил находящийся рядом с дельфинарием павильон, в котором расположены сувенирные магазины», – рассказал РИА «Новости» источник в спасательной службе.

Пострадавших от возгорания нет, площадь пожара составила 110 кв.м. В настоящее время выясняются причины инцидента.