Глава МИД Швеции сравнил отношения с Россией с танго

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём сравнила отношения страны с Россией с очень драматичным танцем: Стокгольм собирается продолжать поддержку антироссийских санкций Евросоюза, но при этом хочет сохранить контакты с Москвой.

«Двусторонние отношения – это как танцевать танго: шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, – иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец», – сказала Валльстрём.

По ее словам, Швеция собирается продолжать политику санкций ЕС в отношении России, передает ТАСС.

«Но нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами. И мы это делаем. Это не всегда легко», – сообщила министр иностранных дел Швеции.

Она подчеркнула, что между жителями двух стран существует огромное количество разнообразных контактов.

«Это контакты между организациями, учеными, – там, где обе страны заинтересованы продолжать связи. И к этому мы стремимся, и для этого у нас есть разные форматы – балтийский, арктический – которые хорошо работают. Мы регулярно встречаемся с (главой МИД России) Сергеем (Лавровым) на различных площадках. Мы говорим и шутим», – добавила Валльстрём.

Ранее Россия выслала двух шведских дипломатов в связи с тем, что Щвеция отказалась продлевать визу российскому дипломату.

С 2014 года контакты между Швецией и Россией практически прекратились, однако в 2017 году состоялись переговоры Лаврова с Валльстрём, а в апреле 2019 года – президента России Владимира Путина с шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном.