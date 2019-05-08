Россия высылает двух шведских дипломатов, сообщил представитель пресс-службы министерства иностранных дел Швеции Расмус Эльянскуг.

«Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию», – уточнил Эльянскуг, передает ТАСС.

Высылка дипломатов является ответной мерой, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова журналистам.

«Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Не вдаваясь в глубину проблемы, могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ», – сказала она журналистам, просившим комментария по информации о высылке шведских дипломатов в ответ на невыдачу виз сотрудникам российского посольства.

Ранее СМИ сообщали, что Швеция не стала продлевать визу российскому дипломату и ответила отказом и на другие запросы российского посольства.