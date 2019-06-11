Новорожденного смыли в унитаз электрички

Уроженка Курганской области родила в туалете пригородной электрички и выбросила ребенка в унитаз, сообщает уральская транспортная прокуратура.

«В феврале 2018 года в туалете пригородного электропоезда обвиняемая родила доношенного и жизнеспособного ребенка – мальчика, затем выбросила его в унитаз. Позднее тело ребенка, скончавшегося в результате переохлаждения, было обнаружено сотрудниками железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская Южно-Уральской железной дороги», – говорится на сайте ведомства.

Обвинительное заключение по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» в отношении 20-летней подозреваемой утверждено. Уголовное дело было направлено в Лебяжьевский районный суд Курганской области.

В марте 21-летняя мать выбросила из окна двухлетнюю дочку, ребенку удалось выжить благодаря сугробам.