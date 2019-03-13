Сброшенная матерью с девятого этажа девочка выжила благодаря сугробам

Двухлетняя девочка, которую в Уфе из окна девятого этажа выбросила ее 21-летняя мать, осталась жива благодаря тому, что упала в снежные сугробы, заявили в Следственном комитете Республики Башкортостан.

«Благодаря находящимся возле дома снежным массам, которые смягчили падение ребенка, а также своевременно оказанной медицинской помощи, девочка осталась жива», – сообщается на сайте ведомства.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время ребенок находится в больнице.

Напомним, инцидент произошел утром 13 марта. Сообщалось, что мать пострадавшей девочки также получила травмы, характерные для падения с большой высоты.

Во вторник сообщалось о жительнице Москвы, свесившей вниз головой из окна 14-го этажа своего шестилетнего сына за отказ убирать игрушки.