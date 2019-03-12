Мальчика, которого мать свешивала вниз головой с 14 этажа, передали отцу

Ребенок, которого мать свесила вверх ногами из окна 14 этажа за отказ убирать игрушки, был передан органами опеки отцу ребенка, сообщила региональный уполномоченный при президенте по правам детей Ольга Авдеева.

Следственные органы сообщали, что 30-летняя мать наказала шестилетнего сына за отказ убирать игрушки, свесив его вниз головой с 14 этажа, очевидцем стал 10-летний сын женщины, гостивший у матери, передает РИА «Новости».

СК возбудил уголовное дело об истязании, сообщалось, что соседи неоднократно видели, как мать жестоко обращается с детьми в воспитательных целях, эксперты проверяют ее на вменяемость.

«Семья была в разводе, по решению суда старший мальчик жил с отцом, младший с матерью. После происшествия органы опеки передали младшего ребенка отцу. Проверили условия проживания, все нормально, ребенок в безопасности», – рассказала Авдеева.

Она отметила, что семья не была на учете профилактики.

«Жалоб на нее (семью – прим. ВЗГЛЯД) не было ни со школы, ни с садика, которые посещают ее дети», – отметила омбудсмен.

Она добавила, что, вероятно, в момент происшествия женщина была в состоянии психического расстройства.

Отметим, что это не первый случай жестокого обращения родителей с детьми, ставший достоянием общественности за последнее время.

Так, в феврале в заповеднике Лосиный остров нашли мальчика, который провел ночь в парке с мешком на голове, его заметил проезжавший мимо заповедника водитель. По данному факту было открыто уголовное дело. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства.

А на днях в Москве сотрудники МЧС обнаружили в одной из квартир живущую среди мусора пятилетнюю девочку, которая не умеет разговаривать. В шею ребенка вросло украшение. По сообщениям соседей, 47-летняя мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.